Tayvan'da günlük vaka sayısı bir kez daha en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
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Tayvan'da günlük vaka sayısı bir kez daha en yüksek seviyeye çıktı

22.04.2022 09:12
Tayvan'da günlük vaka sayısı bir kez daha en yüksek seviyeye çıktı

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da yeni Kovid-19 vakalarının sayısı, bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da yeni Kovid-19 vakalarının sayısı, bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 2 bin 969, dış kaynaklı 89 vaka tespit edildi, can kaybı görülmedi.

Günlük vaka sayısı ilk kez 3 bin eşiğinin üstüne çıktı.

Vakaların büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermeyen ve hafif belirtiler gösterenler olduğu bildirildi. Adada 1 Ocak-20 Nisan tarihlerinde tespit edilen toplam 15 bin 544 vaka arasında yalnızca 5'inin sağlık durumunun ağır olduğunu, 57 vakanın ise orta düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, vaka sayısında mart sonundan itibaren görülen artış dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu adada en son 2021'in mayıs ve haziran aylarında Delta varyantının tetiklediği salgın dalgasında günlük vaka sayısı yalnızca birkaç günlüğüne 500'ün üstüne kadar çıkmıştı.

Günlük vaka sayısı bu yıl 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken son 24 saatte 3 bin eşiğini aştı.

Yeni salgın dalgasının, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 43 bin 243 vaka görülürken virüs nedeniyle 856 kişi hayatını kaybetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'da günlük vaka sayısı bir kez daha en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da günlük vaka sayısı bir kez daha en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
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