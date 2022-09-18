Tayvan'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tayvan'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

18.09.2022 11:26
Tayvan'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da günün erken saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da günün erken saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvanlı yetkililer, 6,8 büyüklüğündeki depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği aktarıldı.

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı.

Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda, dün, 10 kilometre derinlikte 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

Deprem, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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