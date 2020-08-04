Tayvan'da havayolu şirketinden pandemi nedeniyle uçamayan kişilere 3 saatlik jest

Tayan'a ait havayolu şirketi Eva Air, pandemi nedeniyle seyahat edemeyen yolculara, havada 3 saatlik bir tur attıracağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yaşanan sehayat kısıtmalarına Tayvan'a ait özel bir havayolu şirketinden sehayat tutkunlarına jest geldi. Tayvan'a ait özel bir havayolu şirketinden Eva Air, uçmak isteyen ancak, sehayat kısıtlamaları nedeniyle sehayat edemeyen kişiler için çizgi film karakterine boyanmış bir uçakla, havada 3 saatlik tur attırmayı hedeflediklerini duyurdu.

HAVADA 3 SAAT TUR ATACAK

Yaklaşık üç saat sürecek ve uçak Taipei Taoyuan Havalimanı'ndan kalkacak. Gökyüzünde yaklaşık 3 saat tur attıktan sonra kalkış yaptığı havalimanına geri dönecek. Yolculara, uçak içinde 3 Michelin yıldızlı şef Motokazu Nakamura tarafından hazırlanan yemek verilecek. Böylece yolcular, hava yolculuğu arzularını gidermiş olacak.