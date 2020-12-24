Tayvan'da ilaç fabrikasında patlama: 1 ölü - Son Dakika

Tayvan'da tarım ilacı üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada çıkan yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'ın Taoyuan şehrinde tarım ilacı üreten fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama, bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olurken, çıkan yangındaki dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlama esnasından bir fabrika çalışanın hayatını kaybettiği belirtildi. Pazar akşamı çıkan yangının dün akşam saatlerinde söndürülebildiği ifade edildi. Tayvan İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının günlerce devam etmesi olarak yakında bulunan kanalizasyonlardaki kimyasal sızıntısına işaret edildi. Patlamanın nedenin araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.