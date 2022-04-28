Tayvan'da ilk kez Covid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika
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Tayvan'da ilk kez Covid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

28.04.2022 12:32
Tayvan'da ilk kez Covid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

Tayvan'da açıklanan 11 bin 517 Covid-19 vaka sayısı ile birlikte ülkede ilk kez Covid-19 vaka sayısı 10 bini aşarak rekor kırdı.

Tayvan'da açıklanan 11 bin 517 Covid-19 vaka sayısı ile birlikte ülkede ilk kez Covid-19 vaka sayısı 10 bini aşarak rekor kırdı.

Tayvan'da, Covid-19 virüsünün ortaya çıktığı günden bu yana en yüksek Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung düzenlenen basın toplantısında Tayvan'da 11 bin 517 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Chen yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarından 11 bin 353'ünün yurt içinde virüse yakalandığını, geri kalan 164 Covid-19 vakasının ise yurt dışından gelen kişiler olduğunu söyledi. Son yapılan açıklama ile beraber Tayvan'da toplam Covid-19 vaka sayısı 88 bin 446'ya yükseldi. Chen ayrıca Tayvan'da Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan 142'sinin orta derecede semptomlar gösterdiğini, 17 kişinin ise durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

"COVİD-19 NEDENİYLE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Tayvan'da ayrıca 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bakan Chen yaptığı açıklamada, hastalardan 1'inin 70 yaşlarında bir erkek diğerinin ise 60 yaşlarında bir kadın olduğunu ifade etti. Hayatını kaybeden 2 kişinin herhangi Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilirken, açıklanan son veriyle birlikte Tayvan'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 860'a yükseldi.

Hastalıkla Mücadele Merkezi Genel Direktörü Chou Jih-haw ise yaptığı açıklamada, "Mayıs ayının ilk haftası Covid-19 vaka sayısı 25 bini geçecek" dedi.

(Uğur Rıfat Karlova-İHA)

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Koronavirüs, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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