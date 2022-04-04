Karantinadan kaçan kişiye hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Karantinadan kaçan kişiye hapis cezası

04.04.2022 15:50
Karantinadan kaçan kişiye hapis cezası

Tayvan'ın Changhua kentinde karantina odasından kaçan 61 yaşındaki kadına 50 gün hapis cezası verildi.

Tayvan'ın Changhua kentinde karantina odasından kaçan 61 yaşındaki kadına 50 gün hapis cezası verildi.

Tayvan'ın Changhua kentinde geçen yıl karantinada kaldığı süre içerisinde 2 kez uyarı almasına rağmen, karantinadan kaçan 61 yaşındaki kadın 15 Mart'ta mahkemeye çıktı. Hastane personelinin talimatlarına rağmen karantina odasından 2 kez ayrıldığını mahkeme heyeti karşısında kabul eden kadın, Yeni Patojenler ile Şiddetli Pnömoni için Önleme, Rahatlama ve Canlandırma Önlemleri Özel Yasası uyarınca 50 gün hapis cezasına çarptırıldı ve cezası 2 yıl ertelendi. Mahkemenin verdiği kararda, Covid-19'un bulaşıcı olduğunu bilmesine rağmen odadan kaçmış olduğu ve aynı zamanda bu hareketinin başkalarına bulaştırma riski taşıdığı belirtildi. Mahkeme ayrıca şahsa, son kararın verilmesinden sonraki 6 ay içinde temyize tabii olmak üzere 20 bin yeni Tayvan doları (698 ABD doları) para cezası kesti.

Olay günü hastane salonunda yakalanan kadın tekrar karantinaya alınmış fakat aynı gün yeniden odasından kaçmıştı. Show Chwan Memorial Hastanesi tarafından yapılan açıklamada 5 kişinin kadını odasına geri götürmek için uğraştığı bilgisi kayıtlara geçilmiş ve kadın hakkında soruşturma başlatılmıştı.

(Uğur Rıfat Karlova/ İHA)

YORUMLAR
500
Konya'da toplamda 190 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı Konya'da toplamda 190 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı Son dakika haber | Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu Son dakika haber | Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karantinadan kaçan kişiye hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Karantinadan kaçan kişiye hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement