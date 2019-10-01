Son Dakika Haberleri: Tayvan'da köprü çöktü: En az 10 yaralı
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Tayvan'da köprü çöktü: En az 10 yaralı

34 dakika önce

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Tayvan'da köprü çöktü: En az 10 yaralı, System.String[]

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Tayvan'ın Yilan bölgesinde 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Köprünün altına demirleyen bir balıkçı teknesinin üzerine köprünün düştüğü belirtiliyor. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, kayıpların arandığını, kısa sürede herkesin kurtulacağını umduğunu söyledi. - TAİPEİ

Tayvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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