Yapılan ilk incelemelere göre yangının kuru otlara atılmış bir izmaritten çıkmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangında, 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Tayvan, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü - Son Dakika

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