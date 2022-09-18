Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü

18.09.2022 15:53

Tayvan'ın Yunlin ilçesindeki bir otoparkta çıkan yangında 24 otomobil ve bir kamyon yanarak küle döndü. Can kaybının meydana gelmediği yangının kuru otlara atılmış bir izmaritten çıkmış olabileceği ifade edildi.

Tayvan'ın Yunlin ilçesinde 17-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bir fuarın katılımcıları için tahsis edilen otoparkta yangın çıktı.

Tayvan'da otoparkta çıkan yangında 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü

CAN KAYBI YAŞANMADI

Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangında, 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen olayda can kaybı yaşanmadı.

Tayvan'da otoparkta çıkan yangında 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemelere göre yangının kuru otlara atılmış bir izmaritten çıkmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayvan'da otoparkta çıkan yangında 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü
YORUMLAR
500
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altına düşecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altına düşecek Çin'deki Otobüs Kazasında 27 Kişi Hayatını Kaybetti, 20 Kişi de Yaralandı Çin'deki Otobüs Kazasında 27 Kişi Hayatını Kaybetti, 20 Kişi de Yaralandı
Kaynak: İHA

Tayvan, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü
15:11 Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı
14:57 Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi
14:53 Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı
14:53 Cinnet getiren öfkeli koca, ayrı yaşadığı eşinin burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti!
14:26 Boşanmak üzere olduğu eşini katletti, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
13:56 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti
13:54 Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü
13:36 Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
13:09 Başarılı oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle derede poz verdi! Takipçilerinin beğenisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 16:01:04. #1.11#
SON DAKİKA: Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement