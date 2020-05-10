Tayvan'da maketler artık yalnız değil - Son Dakika
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Tayvan'da maketler artık yalnız değil

16 dakika önce

Bir süre önce seyircisiz olarak başlayan Tayvan Beyzbol Ligi'nde karşılaşmalara kısıtlı miktarda seyirci alınmaya başladı.

Tayvan'da maketler artık yalnız değil, System.String[]

Bir süre önce seyircisiz olarak başlayan Tayvan Beyzbol Ligi'nde karşılaşmalara kısıtlı miktarda seyirci alınmaya başladı. Hükümetin kararına göre, her karşılaşmada 1000'er kişi girebiliyor. Giriş öncesi tüm taraftarlara ateş ölçümü yapılırken maskesiz kimse statlara alınmıyor. Tayvan böylece Belarus, Burundi ve İsveç'in ardından dünya üzerinde seyircili spor organizasyonu yapan dördüncü ülke oldu. Tayvan'da önceki maçlarda maket taraftarlar bulunuyordu. Toplam 440 vaka ve 6 ölümün yaşandığı, şu anda sadece 85 aktif vakanın olduğu Tayvan'da futbol ligi de seyircisiz olarak devam etmekte.


SANCAKTEPE'YE 9 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI


Liglerin yeniden başlangıcı öncesi tüm profesyonel kulüpler futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına koronavirüs testi yaptırırken 2. Lig Beyaz grup takımlarından Sancaktepe'de, aralarında teknik direktör Mustafa Çapanoğlu'nun da yer aldığı 9 kişinin testleri pozitif çıktı


DÖRDÜ FUTBOLCU


Kulüpten yapılan açıklamada, ilk testlerde alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlardan 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Kulüp Başkanı Fatih Kol, DHA'ya yaptığı açıklamada "Tam teşekküllü bir hastanede test yaptırıp sonuçlara göre bu 9 kişiyi hastanede tedavi altına aldıracağız. Testi negatif çıkanlardan evleri yakın olanları evlerine şehir dışından gelenleri başka bir yere nakledeceğiz" dedi.


'GEREKİRSE BARDA ÇALIŞIRIM FUTBOL OYNAMAM'


İspanya 2. Lig'de lider durumda bulunan Cadiz'in futbolcularından Rafael Gimenez antrenmanlara çıkmayı reddetti... İspanyol basınına konuşan Gimenez "Şu anda futbol oynamayı düşünmüyorum. Bu ortamda futbol oynamaktan çok korkuyorum. Gerekirse maaşımdan da vazgeçeceğim. Ben prensipleri olan bir adamım. Önceliğim kızlarımın sağlığı... Ancak aşı bulunursa futbola devam ederim. Eğer bu yüzden işimi kaybedersem de gider ailemin barında çalışırım" dedi.


İKİ KİŞİ POZİTİF ÇIKTI


İspanya'da testleri negatif çıkan futbolcular antrenmanlara çıkabiliyor. Örneğin Atletico Madrid çalışmalara başlarken, testi pozitif çıkan savunma oyuncusu Renan Lodi karantinaya alındı. Real Sociedad kalecisi Alex Remiro da aynı nedenle karantinada.


İNGİLTERE'DE TARAFSIZ SAHA TARTIŞMASI


İngiltere Premier Lig'de Brighton ve Aston Villa'dan sonra Watford da sezonun kalan kısmının tarafsız sahada oynanması tasarısına karşı çıktı. Başkan Scott Duxburry, tarafsız sahada oynamanın adil olmayacağını savunurken ligde en az altı kulübün aynı fikirde olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili bu ay oylama yapılacak.


GOLLERE AYAK VE DİRSEKLE SEVİNİN!


Bundesliga 16 Mayıs'ta başlayacak... Lig yönetiminin aldığı kararlara göre gollerden sonra el 'çakma' ve sarılma yasak olacak. Yönetimin gol sevinci önerisi ise kısa bir 'dirsek veya ayak teması'. Takım fotoğrafı çektirme ve sahaya çocuk maskotla çıkma dönemi de 'şimdilik' sona ermiş durumda. Takımlar da aynı anda çıkmayacak. Ayrıca tükürmek de kesinlikle yasak.


KASAPOĞLU KARATİNADAKİ ZEKİ'Yİ ARADI


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salgın nedeniyle yurt dışı dönüşü Gaziantep'te 1 Mayıs'tan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda karantinada bulunan, milli futbolcu Zeki Çelik ile telefonda görüştü. Kasapoğlu, Lille'li futbolcudan sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Zeki Çelik de, memnuniyetini dile getirerek, Kasapoğlu'na ve yurt görevlilerine teşekkür etti.

Mustafa Çapanoğlu, Futbol, Tayvan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 07:42 

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