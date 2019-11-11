Tayvan'da muhalefet adayı liderlik yarışındaki ortağını belirledi

Tayvan'da ana muhalefetteki ülkenin kurucu partisi Milliyetçi Parti (Komintag), 2020'de yapılacak liderlik seçimlerindeki ikinci adayını belirledi.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, ön seçimleri kazanarak partinin liderlik seçimindeki adayı olmaya hak kazanan Han Kuo-yu, seçimlerde eski Başbakan Çang San-çeng ile birlikte yarışacağını açıkladı.

Ma Ying-jeou liderliğinde, Şubat 2016 ve Mayıs 2016 arasında kısa süre başbakanlık görevini yürüten Çang, daha önce de Ma hükümetlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerini yürütmüştü.

Özel sektör tecrübesi

Çang özel sektör tecrübesiyle tanınıyor. 2000-2012 döneminde Tayvanlı elektronik şirketi Acer'da üst düzey yöneticilik yapan Çang, 2012-2014'te ABD'li teknoloji şirketi Google'ın Asya Bölgesi Donanım Operasyonları Direktörü olarak görev yapmıştı.

Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu, temmuz ayında yapılan ön seçimlerde iş adamı Terry Gou, eski Yeni Taipei Belediye Başkanı Eric Çu, Eski Taipei Kırsal Bölge Yöneticisi Çu His-wei ve Ulusal Tayvan Üniversitesi Profesörü Çang Ya-çung'u geride bırakarak partinin seçimlerdeki adayı olmaya hak kazanmıştı.

Han ve Çang, 11 Ocak 2020'de iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) lideri Tsai Ing-wen ve yardımcısı Çen Çien-jen'e karşı yarışacak.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) lideri Çan Kayşek ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini belirtiyor.