Tayvan'ın kamuya ait füze şirketinin yetkilisi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Tayvan'ın kamuya ait füze şirketinin yetkilisi otel odasında ölü bulundu

06.08.2022 10:22
Tayvan'ın kamuya ait füze şirketinin yetkilisi otel odasında ölü bulundu

Tayvan'da Savunma Bakanlığına bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisinin otel odasında ölü bulunduğu bildirildi.

Tayvan'da Savunma Bakanlığına bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisinin otel odasında ölü bulunduğu bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ou Yang Li-hsing, iş gezisi için gittiği Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetinde hayatını kaybetti.

Güvenlik birimleri, Ou Yang'ın ölüm sebebinin araştırıldığını bildirdi.

Şirket yetkilisinin başkan yardımcılığı görevini bu yılın başında üstlendiği, birçok füze projesinden sorumlu olduğu ifade edildi.

Yetkilinin ölümünün, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün, artan Çin tehdidi karşısında Tayvan ordusunun savaş kabiliyetinin artırılması için üretim kapasitesini bu yıl 2 katına çıkararak yılda 500'e yakın füze üretmeyi hedeflediği belirtildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'ın kamuya ait füze şirketinin yetkilisi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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