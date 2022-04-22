Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandı - Son Dakika
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Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandı

22.04.2022 13:46
Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandı

Tayvan'da bir dağ geçidinde meydana gelen toprak kayması tünel girişini kapadı.

Tayvan'da bir dağ geçidinde meydana gelen toprak kayması tünel girişini kapadı. Toprak kayması cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Tayvan'da 19 Mart'ta bir dağ geçidinde yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. O anlar bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Toprak kayması sonucu geçitte yer alan tünelin girişi kapandı. Tünel girişi ekipler tarafından temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Aynı noktada dün yeniden toprak kayması meydana gelmiş, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açılmıştı. Ancak daha sonra bir aracın camına kaya parçası isabet etmesi sonucu sürücünün yaralandığı ve tolun tekrar trafiğe kapatıldığı belirtildi. - TAİPEİ

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Tayvan, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandı - Son Dakika


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