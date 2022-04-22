Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandıToprak kayması saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandıToprak kayması saniye saniye görüntülendi

22.04.2022 21:46

- Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandı Toprak kayması saniye saniye görüntülendi Tayvan'da bir dağ geçidinde meydana gelen toprak kayması tünel girişini kapadı.

- Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandı

Toprak kayması saniye saniye görüntülendi

TAİPEİ - Tayvan'da bir dağ geçidinde meydana gelen toprak kayması tünel girişini kapadı. Toprak kayması cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Tayvan'da 19 Mart'ta bir dağ geçidinde yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. O anlar bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Toprak kayması sonucu geçitte yer alan tünelin girişi kapandı. Tünel girişi ekipler tarafından temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Aynı noktada dün yeniden toprak kayması meydana gelmiş, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açılmıştı. Ancak daha sonra bir aracın camına kaya parçası isabet etmesi sonucu sürücünün yaralandığı ve tolun tekrar trafiğe kapatıldığı belirtildi.

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Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandı Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandı Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandıToprak kayması saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da toprak kayması sonucu tünel girişi kapandıToprak kayması saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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