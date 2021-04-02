Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.
Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Reuters kaza nedeniyle en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.
Son Dakika › Dünya › Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya