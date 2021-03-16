Tayvan'da tur otobüsü duvara çarptı: 6 ölü - Son Dakika

Tayvan'da tur otobüsü duvara çarptı: 6 ölü
16.03.2021 17:02
Tayvan'da tur otobüsünün yol kenarındaki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.
Tayvan'da tur otobüsünün yol kenarındaki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.
Tayvan'da 45 kişiyi taşıyan tur otobüsü kaza yaptı. Ülkenin doğusundaki Hualien'den Taipei'ye doğru yola çıkan tur otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Yilan itfaiye teşkilatı, feci kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaraladığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9'unun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TAİPEİ
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