Son Dakika Haberleri: Tayvan'da Uçan Fener Festivali Gökyüzünü Aydınlattı

Tayvan'da Uçan Fener Festivali Gökyüzünü Aydınlattı

1 saat önce

Tayvan'da geleneksel olarak her yıl kutlanan uçan fener festivali nefes kesti.

">
Tayvan'da geleneksel olarak her yıl kutlanan uçan fener festivali nefes kesti. Katılımcılar önce fenerlere dileklerini yazdı, daha sonra fenerleri yakarak gökyüzüne bıraktı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:43 

Tayvan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 01:57:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayvan'da Uçan Fener Festivali Gökyüzünü Aydınlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]