Tayvan'da Uçan Fener Festivali Gökyüzünü Aydınlattı
1 saat önce
Tayvan'da geleneksel olarak her yıl kutlanan uçan fener festivali nefes kesti.
Tayvan
'da geleneksel olarak her yıl kutlanan uçan fener festivali nefes kesti. Katılımcılar önce fenerlere dileklerini yazdı, daha sonra fenerleri yakarak gökyüzüne bıraktı
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:43
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