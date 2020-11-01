Tayvan'da yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Son Dakika

Tayvan'da yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı Kovid-19 vakasına rastlanmadı

01.11.2020 17:35
Tayvan'da yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı Kovid-19 vakasına rastlanmadı, System.String[]

Tayvan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan etkili tedbirler sayesinde yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Tayvan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan etkili tedbirler sayesinde yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığı bildirildi.

CNN'nin haberine göre, 23 milyon nüfuslu ada ülkesinde 12 Nisan'dan bu yana yerel kaynaklı yayılmaya rastlanmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin anakarasına yakınlığı nedeniyle salgından ilk etkilenen ülkelerden biri olan Tayvan'da bugüne dek 558 vakaya rastlandı. Bunlardan yalnızca 55'i yerel, diğer vakalar dış kaynaklı olarak kaydedildi.

Ülkede virüs nedeniyle yalnızca 7 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgının ekim ortasından bu yana yeni bir ivme kazandığı, tüm dünyada günlük vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği bu günlerde Tayvan'ın salgını kontrol etmekteki başarısı dikkati çekti.

Bugüne dek herhangi bir karantina uygulamasının yapılmadığı ülkenin başarısında salgına karşı erken harekete geçip tedbir alması etkili oldu.

Ada'yı Vuhan'dan gelen yolculara kapadılar

Tayvanlı yetkililer, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'u resmi olarak duyurduğu 31 Aralık 2019 tarihinde, virüsün ortaya çıktığı Vuhan şehrinden gelen yolculara sağlık taraması yapmaya başladı.

Ada'da ilk vakanın 21 Ocak'ta saptanmasının ardından Vuhan'dan gelen yolcuların girişleri yasaklanırken, Çin anakarası ve Hong Kong ile Macau Özel İdare Bölgeleri'nden gelen yolculara sağlık taraması yapıldı.

Tüm bunlar olurken Çin yönetimi Vuhan'ı ancak iki gün sonra, 23 Ocak'ta karantina altına almaya karar vermişti.

Mart ayına gelindiğinde diplomatlar ve özel giriş vizesine sahip kişiler dışında tüm yabancıların Ada'ya girişi yasaklanmıştı.

SARS salgınından çıkarılan dersler

Tayvanlılar, 2003'te, yine Çin'de ortaya çıkan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınında edindikleri tecrübeden hareketle doğru adımları atamayı başardı.

Kovid-19'un SARS benzeri bir koronavirüs salgını olacağının anlaşılmasından itibaren, bakanlıklar arasında eşgüdümü sağlamak üzere, derhal Merkezi Epidemi Komuta Merkezi harekete geçirildi.

Hızla maske ve koruyucu ekipman üretimine başlanırken, yaygın testler için yatırım yapıldı.

Salgının başından itibaren tüm vakaların temas izleri titizlikle takip edildi ve buna göre bireyler karantina altına alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Wuhan, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'da yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Son Dakika


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