Tayvan'da yerel seçimin yenilenmesi girişimi - Son Dakika
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Tayvan'da yerel seçimin yenilenmesi girişimi

6 saat önce

Tayvan'da bir grup vatandaş, 11 Ocak 2020'de yapılacak liderlik seçimlerinde ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Komintag) adayı olan Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu'nun görevden alınması ve yerel seçimin yenilenmesi için girişim başlattı.

Tayvan'da yerel seçimin yenilenmesi girişimi, System.String[]

Tayvan'da bir grup vatandaş, 11 Ocak 2020'de yapılacak liderlik seçimlerinde ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Komintag) adayı olan Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu'nun görevden alınması ve yerel seçimin yenilenmesi için girişim başlattı.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, "Kaohsiung'i Umursuyoruz" adlı yurttaş inisiyatifi, Han'ın "geri çağrılmasını" talep eden 30 bin imzalı dilekçeyi Merkezi Seçim Kuruluna sundu.

İmzacılar böylece Belediye Başkanı Han'ın görevden alınması ve belediye seçiminin yenilenmesi için gereken üç aşamalı süreci başlatmış oldu.

Üç aşamalı süreç

Tayvan seçim kanunlarında "geri çağırma" adı verilen yöntemle, seçmenler hizmetlerinden memnun olmadıkları bir milletvekili veya belediye başkanının görevden alınarak seçimin yenilenmesini talep edebiliyor.

Seçilmiş bir siyasetçinin geri çağrılması için, ilk aşamada seçim bölgesindeki kayıtlı seçmen sayısının yüzde 1'i kadar imza toplanarak, ikinci aşamada siyasetçinin görevden alınması konusunda referandum yapılması için seçim bölgesindeki kayıtlı seçmen sayısının yüzde 10'u kadar imza toplanarak başvuru yapılması gerekiyor.

Üçüncü aşamada ise siyasetçinin görevden alınması için, kayıtlı seçmenlerin yüzde 25'inin katıldığı referandum düzenlenmesi ve referandumda salt çoğunlukla görevden alınma yönünde karar çıkması gerekiyor.

Bu üç aşama geçildikten sonra seçim yenilenebiliyor.

60 gün içinde 220 bin 800 imza toplanması gerekecek

Tayvan'ın en büyük ikinci kenti Kaohsiung'da 2 milyon 280 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Dolayısıyla "geri çağrıma" sürecinin ilk aşamasını başlatmak için 22 bin 800 imza gerekiyor. 30 bin imzayla başvuru yapan "Kaohsiung'i Umursuyoruz" inisiyatifi ilk aşama için gerekli şartı sağlamış görünüyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde, inisiyatifin, ikinci aşamanın başlatılması için 60 gün içinde kayıtlı seçmen sayısının yüzde 10'u kadar, yani 220 bin 800 imza toplaması gerekecek.

Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu, temmuz ayında yapılan ön seçimi kazanarak Komintag'ın 2020 liderlik seçimi adayı olmaya kazanmıştı. Han, seçimde iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) lideri Tsai Ing-wen'e karşı yarışacak.

Tayvan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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