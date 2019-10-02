Son Dakika Haberleri: Tayvan'daki çöken köprü
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Tayvan'daki çöken köprü

2 dakika önce

Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli köprünün çökmesinin ardından 4 kişinin cesedine ulaşılırken, kayıp 2 kişi aranıyor.

Tayvan'daki çöken köprü, System.String[]

Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli köprünün çökmesinin ardından 4 kişinin cesedine ulaşılırken, kayıp 2 kişi aranıyor.

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansında (CNA) yer alan habere göre, dün 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının sudaki teknelerin üzerine çökmesinin ardından arama kurtarma ekipleri 4 kişinin cesedini çıkardı.

Yetkililer, kayıp 2 kişinin arandığını kaydetti.

Yetkililer, Pasifik sahilinde bulunan balıkçı kasabası Nanfagao'da önceki gün yaşanan Mitag Tayfunu'nun köprüde hasara yol açmış olabileceğini belirtti.

Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü 1998'de hizmete açılmıştı.

Tayvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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