Tayvan'daki çöken köprü

Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü 1998'de hizmete açılmıştı.

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansında (CNA) yer alan habere göre, dün 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının sudaki teknelerin üzerine çökmesinin ardından arama kurtarma ekipleri 4 kişinin cesedini çıkardı.

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