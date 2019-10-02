Tayvan'daki çöken köprü

Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli köprünün çökmesinin ardından 4 kişinin cesedine ulaşılırken, kayıp 2 kişi aranıyor.
Tayvan'ın Merkez Haber Ajansında (CNA) yer alan habere göre, dün 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının sudaki teknelerin üzerine çökmesinin ardından arama kurtarma ekipleri 4 kişinin cesedini çıkardı.
Yetkililer, kayıp 2 kişinin arandığını kaydetti.
Yetkililer, Pasifik sahilinde bulunan balıkçı kasabası Nanfagao'da önceki gün yaşanan Mitag Tayfunu'nun köprüde hasara yol açmış olabileceğini belirtti.
Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü 1998'de hizmete açılmıştı.