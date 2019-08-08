Son Dakika Haberleri: - Tayvan'daki Deprem Korkuttu
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- Tayvan'daki Deprem Korkuttu

56 dakika önce

- Tayvan'daki deprem korkuttuTAİPEİ - Tayvan'ın kuzeydoğu kıyısında meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem korkuttu.

- Tayvan'daki deprem korkuttu
TAİPEİ - Tayvan'ın kuzeydoğu kıyısında meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem korkuttu.
Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Tayvan'ın merkezinden 16 kilometre uzaklıkta ve yerin 30 kilometre altında meydana geldi. Depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Depremin şiddeti ise kameraya yansıyan görüntülerde ortaya çıktı. Korkutan depremde asansörde kalan bir kişi panik yaşarken, ekipler tarafından asansörden çıkarıldı.
Tayvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:03 Kaynak: İHA
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