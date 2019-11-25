Son Dakika Haberleri: Tayvan'daki iktidar partisinden Çin'e 'demokrai düşmanı' suçlaması
Son Dakika Dünya Tayvan'daki iktidar partisinden Çin'e 'demokrai düşmanı' suçlaması - Son Dakika Dünya

Tayvan'daki iktidar partisinden Çin'e 'demokrai düşmanı' suçlaması

7 saat önce

Tayvan'daki iktidar partisinden Çin'e 'demokrai düşmanı' suçlaması

Tayvan'daki iktidar partisinden Çin'e 'demokrai düşmanı' suçlaması, System.String[]

Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi, Çin'in Tayvan'daki seçimlere müdahale ettiği iddialarının ardından Pekin'i "demokrasinin düşmanı" olarak niteledi.


Avustralya medyasında kendisinin bir Çin ajanı olduğunu belirten ve iltica başvurusunda bulunan birine dayandırılan haberlerde Çin'in 11 Ocak'ta yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:24 
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