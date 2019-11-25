Tayvan'daki iktidar partisinden Çin'e 'demokrai düşmanı' suçlaması

Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi, Çin'in Tayvan'daki seçimlere müdahale ettiği iddialarının ardından Pekin'i "demokrasinin düşmanı" olarak niteledi.



Avustralya medyasında kendisinin bir Çin ajanı olduğunu belirten ve iltica başvurusunda bulunan birine dayandırılan haberlerde Çin'in 11 Ocak'ta yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı ileri sürüldü.