Tayvan'dan Covid-19 etkilerine karşı ekonomiye 2 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tayvan'dan Covid-19 etkilerine karşı ekonomiye 2 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

Tayvan'dan Covid-19 etkilerine karşı ekonomiye 2 milyar dolar

6 saat önce

Tayvan Parlamentosu, Covid-19'dan olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemek için 2 milyar dolarlık bir paketi onayladı.

Tayvan'dan Covid-19 etkilerine karşı ekonomiye 2 milyar dolar, System.String[]

Tayvan Parlamentosu, Covid-19'dan olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemek için 2 milyar dolarlık bir paketi onayladı.

Kabul edilen 2 milyar dolarlık paket ile, öncelikle ihracat odaklı Tayvan ekonomisinin önemli bileşenleri olan küçük işletmeler desteklenecek. Parlamento'nun onayladığı destek paketinden ayrıca turizm operatörleri ve Tayvan'ın ünlü gece eğlence piyasaları da yararlanacak.

Ekonomiye destek paketinin onaylanmasının ardından bir konuşma yapan ana muhalefet partisi Kuomintang milletvekili Hung Mong-kai, Covid-19'u "ortak düşman" ilan etti ve ülkeninh tüm vatandaşlarını virüsten korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Anakara Çin ile sınır giriş çıkışlarını sınırlandıran Tayvan'da bugüne kadar toplam 31 Covid-19 vakası belirlendi vesalgın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.Çin genelinde bugüne kadar rapor edilen vaka sayısı 80 bin 149 kişiyi ve ölenler de 2 bin 699 kişiyi buldu.


İhracat, Tayvan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
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