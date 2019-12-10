Son Dakika Haberleri: Tayvan'dan Hong Kong'daki göstericilere destek mesajı
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Tayvan'dan Hong Kong'daki göstericilere destek mesajı

6 saat önce

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Hong Kong'daki göstericileri desteklediklerini ve Çin'in protestoları bastırmak için "orantısız güç" kullanması durumunda bölgeden kaçacak göstericilere yardım edebileceklerini söyledi.

Tayvan'dan Hong Kong'daki göstericilere destek mesajı, System.String[]

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Hong Kong'daki göstericileri desteklediklerini ve Çin'in protestoları bastırmak için "orantısız güç" kullanması durumunda bölgeden kaçacak göstericilere yardım edebileceklerini söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan Wu, Hong Kong'un iç işlerine müdahale niyetinde olmadıklarını vurgulayarak Tayvan yasalarının Hong Konglu göstericiler ve ülkede yaşamak isteyenlere gereken kolaylığı sağladığını belirtti.

Wu, Hong Kong polisinin göstericilere "orantısız güç" kullandığı yorumunu yaparak Çin'in olası müdahalesinin şiddeti arttıran bir seviyede olması halinde Tayvan'ın Hong Kong'dan ayrılmak isteyenlere karşı duruşunu değiştirebileceğini ifade etti.

Söz konusu durumda Tayvan'ın uluslararası toplumla çalışarak yerlerinden edilenlere yardım edeceğini söyleyen Wu, "İnsanlar, Çin'in Hong Kong'a davranış şeklinden Çin'in Tayvan'a gelecekte nasıl davranacağını anlıyor. Hong Kong olaylarının seyri Tayvan halkı tarafından çok hoş karşılanmıyor." dedi.

Haberde, Tayvan yönetimince yapılan bir ankette halkın yaklaşık yüzde 80'inin Çin ile birleşme fikrine olumsuz baktığı kaydedildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, "tek ülke iki yönetim" modelinin Hong Kong'da başarız olduğu ve şehri kargaşanın eşiğine getirdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin'in Ocak 2020'de yapılacak genel seçimlerde Tsai'ye karşı Ulusal Partinin adayı Çin yanlısı Han Kuo-yu'yu desteklediği belirtiliyor.

Tsai, 2016'da göreve geldiğinden bu yana Çin karşıtı duruş sergiliyor.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Hong Kong, Tayvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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