Tayvan'dan Hong Kong protestocularına destek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tayvan'dan Hong Kong protestocularına destek - Son Dakika

Tayvan'dan Hong Kong protestocularına destek

6 saat önce

Tayvan hükümeti, Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolara katılanların ülkelerine sığınması halinde gerekli yardımın yapılacağını açıkladı.

Tayvan'dan Hong Kong protestocularına destek, System.String[]

Tayvan hükümeti, Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolara katılanların ülkelerine sığınması halinde gerekli yardımın yapılacağını açıkladı.


Tayvan hükümeti, bugün Hong Kong Öğrenci Heyeti ile, Hong Kong'tan kaygıları nedeniyle kaçtıkları taktirde uygun yasal koruma alıp alamayacakları konusu üzerine gerçekleştirilen toplantının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Çin'deki hükümet karşıtı protestolardan büyük endişe duyan Tayvan hükümeti, protestocuların özgürlük ve demokrasi hareketlerini desteklediğini açıkladı. Mülteciler için henüz bir yasası olmayan Tayvan, politik nedenlerden dolayı özgürlükleriyle ve güvenlikleriyle tehdit edilen Hong Kong vatandaşlarına yardım edeceğine dair söz verdi.


Tayvan Halkla İlişkiler Konseyi Başkan Yardımcısı Chiu Chui-cheng, bugün Hong Kong Öğrenci Heyeti ile yapılan toplantıda gazetecilere "Öğrencilerin, Tayvan'da sığınan kişiler için endişeli olduklarını, yardım ve uygun şartlar istediklerini biliyor ve anlıyoruz. Onlarla iletişim kurmamız gerekiyor. İnsancıl önceliklere sahip mevcut yasalarımızla kişisel davalar için gerekli yardımlarda bulunacağız" açıklamasında bulundu. Chiu Chui-cheng ayrıca öğrencilere Tayvan ilkelerinin bildirildiğini da söyledi.


Hong Kong Öğrenci Birliği ve Hong Kong Baptist Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Keith Fong, Tayvan'da iktidar partisi Demokratik İlerleme Partisi'nin (DPP) yetkililerinin sadece sözlü olarak protestocuları destekledikleri ancak herhangi bir yasa girişiminde bulunmadıklarını ifade etti. Fong ayrıca insanların kaçınılmaz olarak DPP'nin "Hong Kongluları sadece Tayvanlıların oylarını etkilemesi için kullandığını" düşündüklerini ve bunun Tayvan'da 11 Ocak 2020'de gerçekleşecek genel seçimlerde oy oranını değiştirmesi amacıyla yapıldığının düşünüldüğünü ekledi. - TAİPEİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Tayvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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