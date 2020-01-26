Tayvan'dan Türkiye'ye taziye ve yardım teklifi - Son Dakika
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Tayvan'dan Türkiye'ye taziye ve yardım teklifi

6 saat önce

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Tayvan vatandaşlarının Türkiye'ye başsağlığı dileklerini ve yardım tekliflerini bildirdi.

Tayvan'dan Türkiye'ye taziye ve yardım teklifi, System.String[]

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Tayvan vatandaşlarının Türkiye'ye başsağlığı dileklerini ve yardım tekliflerini bildirdi.

Cheng, yayımladığı mesajında, deprem mağdurlarının ailelerine taziyelerini iletti.

Türkiye ile dayanışma adına neler yapabileceklerine yönelik, Tayvan vatandaşlarının ofisine birçok mesaj gönderdiğini belirten Cheng, "Çalışma ofisime iki gündür Tayvan'dan çok sayıda mesaj ulaştı. Vatandaşlarımızın çoğu, Elazığlı ailelere bağışta bulunmak için istekliliklerini duyurdular. Türkiye'ye acil kurtarma ekibi göndermeye hazırız. Kardeşlerimize yönelik ne yapabileceğimizi lütfen bildirin." ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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