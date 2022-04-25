Tayvan'dan Ukrayna ordusuna - Son Dakika
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Tayvan'dan Ukrayna ordusuna

25.04.2022 14:58
Tayvan'dan Ukrayna ordusuna

Memleketi Tayvan'dan yola çıkan ve uzun uğraşlar sonunda Ukrayna ordusuna yazılan Naive Wang isimli Tayvanlı adam, resmi olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyurdu.

Memleketi Tayvan'dan yola çıkan ve uzun uğraşlar sonunda Ukrayna ordusuna yazılan Naive Wang isimli Tayvanlı adam, resmi olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Tayvanlı Naive Wang adlı adam Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katıldı. Tayvan'dan Ukrayna ordusuna katılan ilk kişi olduğu belirtilen Wang, orduya katılmak için oldukça zorlu bir aşamadan geçti. Tayvan basınına konuşan Wang, kendisine kucak açan ikinci vatanı için Tayvan adına savaştığını söyleyerek, "10 yıla yakın Ukrayna'da yaşadım. Polonya'daki mülteci kampında gönüllü olarak çalışmam için iş teklifleri geldi. Buradaki kampta Ukraynaca ve İngilizcem sayesinde mültecilere yardım etme imkanı buldum. En kötüsüne hazırım, belki yaralanacağım ya da uzuvlarımı dahi kaybedebilirim yada öleceğim, hatta esir düşersem bana işkence dahi yapabilirler ben hepsine kendimi hazırladım" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE BİRLİKTE ORDUYA YAZILANLARIN YARISI VAZGEÇTİ"

Wang, Ukrayna ordusuna yazılan insanların burayı bir kamp olarak gördüğünü söyleyerek, "Çatışmanın olduğu ön hatlara geldikleri zaman ölüm ile karşılaşıyorlar. Benimle birlikte orduya yazılan kişilerden yarısı daha göreve başlamadan vazgeçti. Eğitimin ilk gününde, hava saldırısı için sirenler çalar çalmaz iki kez sığınağa girmek zorunda kaldık. Sürekli bombaların sesini duyuyorduk ve yangın çıkıyordu. Zaman geçtikçe hava barut kokuyordu ve eğer yağmur yağmışsa bu koku daha da yoğunlaşıyordu" dedi.

"10 GÜNDÜR KIYAFET DEĞİŞTİRMEDİM"

Savaştaki zorluklardan bahseden Wang, "10 gündür aynı kıyafetleri giyiniyorum. Sadece iki gün arka arkaya askeri yemeklerden yeme fırsatım oldu. Yağmur altında nöbet tuttuk ve dördüncü günün sonunda bir bardak sıcak su içebildim" dedi.

(Uğur Rıfat Karlova - İHA)

Tayvan'dan Ukrayna ordusuna
Tayvan'dan Ukrayna ordusuna
Tayvan'dan Ukrayna ordusuna
Tayvan'dan Ukrayna ordusuna
Tayvan'dan Ukrayna ordusuna

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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