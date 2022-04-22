Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım - Son Dakika
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Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım

22.04.2022 22:34
Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile yaptığı görüntülü görüşmede Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile yaptığı görüntülü görüşmede Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bakan Wu görüşmede Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım yapılacağını söyledi. Gönderilecek yardımın 3 milyon dolarının başkent Kiev'e, 5 milyon dolarının ise 6 sağlık kurumuna gönderileceği açıklanırken, alınan yardım kararının Tayvan'ın Ukrayna'ya gönderdiği yardımların 4'üncüsü olduğu belirtildi.

"RUSYA'NIN SALDIRILARI ULUSLARARASI DÜZENİ TEHDİT EDİYOR"

Bakan Wu, Kiev Belediye Başkanı Klitschko ile görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sadece Ukrayna halkına büyük zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası düzeni ve demokratik toplumu tehdit ettiğini söyledi. Wu ayrıca Tayvan ve Ukrayna'nın demokratik ideolojiyi paylaşan ortaklar olduğunu ve totalitarizmin yayılmasını engellemek için iki ülkenin ön saflarda yer aldıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Klitschko ise Bakan Wu'ya, Tayvan hükümeti ve halkına yardım için teşekkür ederek, "Barış ancak son Rus askeri Ukrayna'dan ayrıldığında başlayabilir" dedi. Klitschko ayrıca uluslararası toplumu Rusya'yı en kapsamlı şekilde kınamaya ve yaptırım uygulamaya çağırdı.

(İHA)

Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım
Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım
Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım - Son Dakika
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