Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım - Son Dakika
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Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım

16.03.2022 13:38

Tayvan Dışişleri Bakanlığının başlattığı Ukrayna'ya destek kampanyasında binlerce yardım kolisi hazırlandı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığının başlattığı Ukrayna'ya destek kampanyasında binlerce yardım kolisi hazırlandı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya destek için yardım kampanyası başlattı. Bakanlıktan yayınlanan listeye göre hazırlanan kolilerde bulunması gereken 20 farklı malzeme belirlendi. Bakanlık, yardımların listeye göre hazırlanmasını talep ederken, büyük ilgi gören kampanya kapsamında binlerce koli hazırlandı. Hem Tayvan halkının hem de firmaların göndermiş olduğu kolilerde tıbbi maske, vitamin takviyeleri, mum ve kuru gıdaların yanı sıra bebek bezi ve sağlık kiti gibi malzemeler de bulunuyor. Halkın büyük katılım gösterdiği yardım kampanyasında bazı kişiler, tekerlekli sandalye ve baston gibi malzemeleri de kolilere ekledi. Bakanlığın deposunda toplanan kolilerin fazlalığı nedeniyle ek depolar da devreye sokuldu. Ukrayna'ya destek için 7 Mart'ta başlayan yardım kampanyası, 18 Mart'ta yerel saatle 17.00'de son bulacak.

Tayvan halkı yardım kolilerinin dışında 3 buçuk milyon dolarlık maddi desteği de Ukrayna'ya gönderecek. Halkın yanı sıra Tayvan hükümeti de tüm bu yardımların yanına ek olarak, Ukrayna'ya 11 buçuk milyon dolarlık devlet bağışı yaptı.

(Uğur Rıfat Karlova/ İHA)

Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım
Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım
Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım
Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım
Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım
Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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