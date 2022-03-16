Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım

16.03.2022 21:20

- Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım Tayvan Dışişleri Bakanlığının başlattığı Ukrayna'ya destek kampanyasında binlerce yardım kolisi hazırlandı.

- Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım

TAİPEİ - Tayvan Dışişleri Bakanlığının başlattığı Ukrayna'ya destek kampanyasında binlerce yardım kolisi hazırlandı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya destek için yardım kampanyası başlattı. Bakanlıktan yayınlanan listeye göre hazırlanan kolilerde bulunması gereken 20 farklı malzeme belirlendi. Bakanlık, yardımların listeye göre hazırlanmasını talep ederken, büyük ilgi gören kampanya kapsamında binlerce koli hazırlandı. Hem Tayvan halkının hem de firmaların göndermiş olduğu kolilerde tıbbi maske, vitamin takviyeleri, mum ve kuru gıdaların yanı sıra bebek bezi ve sağlık kiti gibi malzemeler de bulunuyor. Halkın büyük katılım gösterdiği yardım kampanyasında bazı kişiler, tekerlekli sandalye ve baston gibi malzemeleri de kolilere ekledi. Bakanlığın deposunda toplanan kolilerin fazlalığı nedeniyle ek depolar da devreye sokuldu. Ukrayna'ya destek için 7 Mart'ta başlayan yardım kampanyası, 18 Mart'ta yerel saatle 17.00'de son bulacak.

Tayvan halkı yardım kolilerinin dışında 3 buçuk milyon dolarlık maddi desteği de Ukrayna'ya gönderecek. Halkın yanı sıra Tayvan hükümeti de tüm bu yardımların yanına ek olarak, Ukrayna'ya 11 buçuk milyon dolarlık devlet bağışı yaptı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım'ın gayrimeşru ilhakının yıl dönümü' açıklaması Açıklaması Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım'ın gayrimeşru ilhakının yıl dönümü' açıklaması Açıklaması Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Tayvan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım - Son Dakika


Son Dakika
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:54 Survivor'da Sergen Yalçın sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin yolunu tuttu
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 21:33:36. #1.13#
SON DAKİKA: Tayvan'dan Ukrayna'ya binlerce kolilik yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement