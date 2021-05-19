Tayvan'dan yerli Covid-19 aşısı açıklaması: "Hedef Temmuz sonu" - Son Dakika

Tayvan'dan yerli Covid-19 aşısı açıklaması: "Hedef Temmuz sonu"

19.05.2021 09:32
Tayvan'dan yerli Covid-19 aşısı açıklaması:

Tayvan lideri Tsai Ing-wen hükümetin Covid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli aşıyı Temmuz ayı sonuna kadar kullanıma sunmayı hedeflediğini açıkladı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen hükümetin Covid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli aşıyı Temmuz ayı sonuna kadar kullanıma sunmayı hedeflediğini açıkladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını karşısında aşılama ve aşı geliştirme yarışı dünya genelinde tüm hızıyla devam ederken, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'den yerli aşı açıklaması geldi. Ülkede Covid-19 salgınını kontrol görevini üstlenen Salgın Komuta Merkezi'ni (CECC) ziyaret eden Tsai, hükümetin Covid-19'a karşı yurt içinde geliştirilen ilk aşıyı Temmuz ayı sonuna kadar kullanıma sunmayı hedeflediğini duyurdu. Aşı geliştirme çalışmalarının son aşamalarda olduğunu belirten Tsai, hükümetin son olarak etkinlik ve güvenlik kontrollerini gerçekleştireceğini ifade etti.

OKULLAR KAPATILDI

Covid-19 salgının başından bu yana en ciddi vaka artışının son bir haftadır yaşandığı ülkede eğitim bakanlığı ise anaokulları ve üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarının 28 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verdiğini duyurdu.

ÜLKE ALARMDA

Covid-19 salgınını kontrol alma konusundaki başarısıyla gündeme gelen Tayvan'da son bir haftada vaka sayılarında rekor düzeyde artış gözlenmiş, arka arkaya 4 gün boyunca yüzü aşan enfeksiyon sayısı dün 245 olarak belirlenmişti. Toplam bilançonun 2 bin 260'a yükseldiği ülkede, salgın başından bu yana 14 kişi yaşamını yitirmişti. CECC'den yapılan açıklamada ise yalnızca arka arkaya 14 gün boyunca günde en az 100 yeni enfeksiyon doğrulanması durumunda tam kapanma uygulamasının hayata geçirileceği ifade edilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Tayvan'dan yerli Covid-19 aşısı açıklaması: Hedef Temmuz sonu

Koronavirüs, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayvan'dan yerli Covid-19 aşısı açıklaması: 'Hedef Temmuz sonu' - Son Dakika


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