Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: "Çin Tayvanlılara karışık sinyaller gönderiyor" - Son Dakika

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: "Çin Tayvanlılara karışık sinyaller gönderiyor"

07.04.2021 13:37
Tayvan Dışişleri Bakanı Wu:

Tayvan Dışişleri Bakanı Josep Wu, Çin'in Tayvan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken bölgede askeri tatbikatlarını sürdürmesinin Tayvanlılara "karışık sinyaller" göndermek anlamına geldiğini vurguladı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Josep Wu, Çin'in Tayvan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken bölgede askeri tatbikatlarını sürdürmesinin Tayvanlılara "karışık sinyaller" göndermek anlamına geldiğini vurguladı.

Wu, basına yaptığı açıklamada, Tayvan'da meydana gelen ve 50 kişinin ölümüne neden olan tren kazası ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan Wu, Çin'in bölgeye yönelik politikalarındaki tutarsızlığa dikkati çekerek, "Bir yandan başsağlığı dileklerini göndererek Tayvanlıları etkilemek istiyorlar, ama aynı zamanda Tayvan halkının gözünü korkutmaya yönelik askeri uçak ve gemilerini Tayvan'ın yakınına gönderiyorlar." dedi.

Wu, tren kazası ile ilgili başsağlığı dileyen Çin'in Tayvan'a yönelik askeri tatbikatlarını sürdürmesinin, Tayvanlılara "karışık sinyaller" göndermek anlamına geldiğini vurguladı.

Çin donanmasından dün yapılan açıklamada, Tayvan'a yakın sularda iki uçak gemisiyle askeri tatbikat düzenlendiği bildirilmişti.

2 Nisan'da Tayvan'ın Hualien bölgesinde meydana gelen tren kazasında 50 kişi ölmüş, 178 kişi yaralanmıştı.

Kaza, Tayvan'daki son 70 yılın en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.

1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle, Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Tren Kazası, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: 'Çin Tayvanlılara karışık sinyaller gönderiyor' - Son Dakika


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