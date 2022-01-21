Tayvan gerilimi, Litvanya'nın Çin'e ihracatını durma noktasına getirdi - Son Dakika

Litvanya'nın, ülkesinde Tayvan'ın kendi adıyla temsil ofisi açmasına izin vermesinin ardından ilişkilerinde gerilme yaşanan Çin'e ihracatı durma noktasına geldi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Litvanya'nın Çin'e ihracatı 2021'de önceki yıla kıyasla, kasımda yüzde 91,1, aralıkta ise yüzde 91,4 azaldı.

Rakamlar, Litvanyalı ihracatçıların, son aylarda Çin tarafından adı konulmamış ticaret ambargosuna maruz kaldıklarına dair şikayetlerini doğruluyor.

Litvanya 2021 Aralık'ta Çin'e yalnızca 3,8 milyon dolarlık ürün satabildi, oysa önceki yılın aynı ayında 43,1 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı.

Aynı dönemde Çin'in Litvanya'ya ihracatı ise yıllık yüzde 27,1 artış gösterdi.

Pekin yönetimi, ihracatta görülen ani azalmanın, devletin engellemesi nedeniyle olmadığını, Çinli işletmelerin bireysel inisiyatifleriyle Litvanya'dan mal almaktan vazgeçtiğini savunuyor.

Çin-Litvanya anlaşmazlığı

Çin-Litvanya ilişkileri, Vilnius'un, Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından gerilmişti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuş, Litvanya hükümeti, 9 Ağustos'ta temsilciliğin kurulmasına izin vermişti.

Çin, kararın, "Tek Çin" ilkesine ve adadaki egemenlik haklarına saldırı olduğunu savunarak, Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin Büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

Pekin, 21 Kasım'da Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürerek maslahatgüzar düzeyinde sürdürülmesi kararını almıştı.

Litvanya da diplomatlarının güvenliğinden duyduğu endişe nedeniyle 15 Aralık'ta Pekin Büyükelçiliğini kapattığını bildirmişti.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

BM üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.