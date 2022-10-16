Tayvan'ı Nesat Tayfunu vurduOtelde mahsur kala 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Tayvan'ı Nesat Tayfunu vurduOtelde mahsur kala 8 kişi kurtarıldı

16.10.2022 14:22

- Tayvan'ı Nesat Tayfunu vurdu Otelde mahsur kala 8 kişi kurtarıldı Tayvan'da, Nesat Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sebebiyle birçok bölgede sel felaketi meydana gelirken, Yilan ilçesindeki bir otelde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

- Tayvan'ı Nesat Tayfunu vurdu

Otelde mahsur kala 8 kişi kurtarıldı

TAİPEİ - Tayvan'da, Nesat Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sebebiyle birçok bölgede sel felaketi meydana gelirken, Yilan ilçesindeki bir otelde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Tayvan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Nesat Tayfunu sağanak yağışları beraberinde getirdi. Ülkenin birçok bölgesinden sel haberi gelirken, Yilan ilçesindeki bir otelde 8 kişi mahsur kaldı. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen operasyonda kurtarılan 8 kişi botlarla tahliye edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yilan ilçesinin Datong kasabasına dünden beri 902 milimetre yağış düştüğü belirtildi. Bölgede bulunan Yangming Dağında da şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi.

Öte yandan, sağanak yağışların devam ettiği ülkede, halka mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Yağışların hafta içi de süreceği belirtilirken, tayfunun yarın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'ı Nesat Tayfunu vurduOtelde mahsur kala 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan'ı Nesat Tayfunu vurduOtelde mahsur kala 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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