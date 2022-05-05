Tayvan'ı ziyaret eden Japon LDP heyetindeki bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Tayvan'ı ziyaret eden Japon LDP heyetindeki bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.05.2022 16:55
Tayvan'ı ziyaret eden Japon LDP heyetindeki bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyaret eden Japonya'nın Liberal Demokrat Parti (LDP) Gençlik Teşkilatı heyetinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyaret eden Japonya'nın Liberal Demokrat Parti (LDP) Gençlik Teşkilatı heyetinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, 5 günlük ziyaret için önceki gün Taipei'ye gelen 11 kişilik heyete bugün yapılan rutin test sırasında bir kişide virüs bulgusuna rastlandı.

Ada'ya varışlarında salgın koruma tedbirleri gereğince iki gruba ayrılan heyette virüsün tespit edilen kişinin bulunduğu 5 kişilik grubun planlanan etkinliklerini iptal etmesi istenirken ikinci grubun ise temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Virüs taşıyanın kim olduğuna dair bilgi verilmedi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Masanobu Ogura'nın başkanlık ettiği heyette meclis üyeleri Norikazu Suzuki, Hayato Suzuki, Susumu Yamaguchi, Daisuke Nishino ile Gençlik Teşkilatı yöneticileri yer alıyordu.

Virüs taşıyan kişiyle yakın temasta bulunanların ve heyeti salı akşam yemeğinde konuk eden Tayvan'daki hükümetin dış ilişkilerden sorumlu üyesi Joseph Wu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İkinci grup, Tayvan lideri Tsai ile buluştu

Temaslarını sürdüren ikinci grup, bu sabah Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi. Görüşmede Tsai, heyet üyesine gıyabında acil şifa diledi.

Ogura karantinaya alınan grupta olduğu için heyetin başkanlığını üstlenen Suzuki, iktidardaki partisinin Tayvan'ın Japonya önderliğindeki Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı (CPTPP) anlaşmasına katılmasına desteğini ifade etti.

Suzuki ayrıca, Çin'in adayı egemenliği altına almaya yönelik olası müdahalesini ima ederek "Japonya ve Tayvan'ın, otoriter rejimlerin güç kullanarak statükoyu tek taraflı değiştirmesine karşı olduğu" mesajını verdi.

Heyetin Tayvan ziyareti, yabancı heyetlerin 7 gün karantinada kalmadan hareket etmesini sağlayan "diplomatik fanus" adı verilen özel bir salgın koruma düzenlemesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda heyettekiler kendilerine ayrılmış özel otellerde konaklıyor ve etkinliklere özel araçlarla götürülüyor.

Heyettekilerin yola çıkmadan önce, varışlarında ve adada geçirdikleri üçüncü gün test yaptırmaları gerekiyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, gençlik, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'ı ziyaret eden Japon LDP heyetindeki bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'ı ziyaret eden Japon LDP heyetindeki bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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