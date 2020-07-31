Tayvan'ın demokratik seçimle başa gelen ilk lideri Lee Teng-hui öldü - Son Dakika

KUALA Tayvan'ın demokratik seçimlerle başa gelen ilk lideri olarak tarihe geçen Lee Teng-hui, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Lee'nin başkent Taipei'de kaldırıldığı Emekli Askerler Genel Hastanesinden yapılan açıklamada, nefes darlığı sebebiyle hastaneye getirilen eski liderin septik şok ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tayvan'da doğup büyüyen ilk lider olarak bilinen ve 1988'den 2000'e kadar liderlik görevini üstlenen emekli asker Lee Teng-hui, 1987'de adada askeri yönetimin son bulmasında önemli rol oynamış ve 1996'da ilk demokratik seçimleri düzenleyerek seçimle başa gelen ilk lider olmuştu.

Öncülük ettiği demokratik reformlarla Tayvan'da "demokrasinin babası" olarak anılan Lee, adanın bağımsızlığını tanımayan Çin yönetimiyle siyasi kavgaları kızıştırarak Tayvan'ın ekonomik gelişmesine mani olmakla da suçlanmıştı.

Siyasi kariyerine 1971'de başlayan Lee, bu yıllarda Çin Milliyetçi Partisi'ne (KMT) üye olmuştu.

Lee, 1978'den 1981'e kadar başkent Taipei'nin belediye başkanlığını yapmış, Chiang Ching-kuo'nun Tayvan lideri olduğu 1984'ten 1988'e kadar da Chiang'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Tayvan'ın statüsü?

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Tayvan'ı an itibarıyla dünyada 15 ülke "Çin Cumhuriyeti" olarak tanırken, Türkiye'nin de dahil olduğu 56 ülkede Tayvan, yarı resmi olarak ekonomi ve kültür bürolarıyla temsil ediliyor.