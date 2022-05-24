Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin "Taiwan Kartını" Kullanarak Ateşle Oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin "Taiwan Kartını" Kullanarak Ateşle Oynuyor

24.05.2022 11:51
Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin "Taiwan Kartını" Kullanarak Ateşle Oynuyor

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi sözcüsü Pazartesi günü, ABD'nin Çin'i kontrol altına almak için "Taiwan kartını" kullanarak ateşle oynadığı ve kendisinin yanacağı konusunda uyardı.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi sözcüsü Pazartesi günü, ABD'nin Çin'i kontrol altına almak için "Taiwan kartını" kullanarak ateşle oynadığı ve kendisinin yanacağı konusunda uyardı. Sözcü Zhu Fenglian, bu açıklamayı ABD Başkanı Joe Biden'in Taiwan ile ilgili son yorumlarına cevaben yaptı. Tek Çin ilkesinin Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu yineleyen Zhu, ABD'den bu ilkeyi ve üç Çin-ABD ortak bildirisini ihlal eden her türlü açıklamayı veya eylemi durdurmasını istedi.

75. Dünya Sağlık Asamblesi'nin (WHA) Genel Komitesi ve ardından da Genel Kurulu, belirli ülkeler tarafından sunulan Taiwan ile ilgili bir öneriyi reddetme kararı aldı. Zhu, bunun tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı olduğunu ve karşı çıkılamayacağını gösterdiğini söyledi. Zhu, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi otoritesinin her türlü ayrılıkçı faaliyeti ve ABD'nin desteğine güvenerek "Taiwan bağımsızlığı" arama girişimini derhal durdurması gerektiği, aksi takdirde sonunun kötü biteceği konusunda uyardı.

YORUMLAR
500
Çin, Soğuk Zincir Gıda İthalatı Üzerindeki Kovid-19 Denetimini Artırıyor Çin, Soğuk Zincir Gıda İthalatı Üzerindeki Kovid-19 Denetimini Artırıyor Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin 'Taiwan Kartını' Kullanarak Ateşle Oynuyor - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 12:01:02. #1.13#
SON DAKİKA: Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin "Taiwan Kartını" Kullanarak Ateşle Oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement