Tayvan lideri adada demokrasinin tehdit altında olduğunu savundu - Son Dakika

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, adada demokrasinin tehdit altında olduğunu söyledi.

Tsai, ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin lideri Han Kuo-yu ve Önce Halk Partisinden James Soong ile televizyonda yayımlanan tartışma programında, Tayvan'ın özgürlüklerini ve yaşam biçimini muhafaza edeceğini belirterek "Tayvan'a en fazla baskı yaratan zorluk, Çin'in genişleme heveslerinden kaynaklanıyor." dedi.

Tayvan'ın özgür ve demokratik yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu savunan Tsai, "Uluslararası ilişkilerimizi güçlendirmemiz ve derinleştirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Tayvan lideri Tsai, "tek ülke iki yönetim" modelinin Hong Kong'da başarısız olduğu ve bölgeyi kargaşanın eşiğine getirdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin'in Ocak 2020'de yapılacak genel seçimlerde Tsai'ye karşı Milliyetçi Partinin adayı Çin yanlısı Han Kuo-yu'yu desteklediği belirtiliyor.

Tsai, 2016'da göreve geldiğinden bu yana Çin karşıtı duruş sergiliyor.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.