Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Ukrayna'da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız" - Son Dakika
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Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Ukrayna'da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız"

16.03.2022 10:15
Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Ukrayna'da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız"

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Holokost kurbanlarını anma töreninde, "Eğer tarihten ders almazsak, aynı hataları tekrarlarız. Ukrayna'da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Holokost kurbanlarını anma töreninde, "Eğer tarihten ders almazsak, aynı hataları tekrarlarız. Ukrayna'da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız" dedi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen Holokost kurbanlarını anma törenine katılan Tsai Ing-wen önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi Soykırımından izler taşıdığını savunan Ing-wen, soykırımın yeniden tekrarlanmaması için otoriter rejimlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. Ing-wen, "Eğer tarihten ders almazsak, aynı hataları tekrarlarız. Ukrayna'da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız. Demokrasi, saydamlık ve özgürlük için ortak çalışmalıyız" dedi.

Törende konuşan Alman Enstitüsü Genel Müdürü Jörg Polster ise, Yahudi Soykırımında hayatını kaybedenleri andı, Ukrayna'da hedef alınanların arasında Yahudi sivillerin de olduğunu belirtti. Polster ayrıca Rus saldırılarına karşı birlikte mücadele etme mesajı verdi.

Törende konuşan diğer bir isim olan İsrail'in Tayvan temsilcisi Omer Caspi de, soykırımda hayatını kaybedenleri andı ve birlik mesajını tekrarladı.

(Uğur Rıfat Karlova/ İHA)

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: Ukrayna'da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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