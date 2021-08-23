Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yerli Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Öte yandan yönetim, aşının 3'üncü aşama klinik deneyleri tamamlanmadan acil kullanım onayı verdiği için eleştiriliyor.

Aşının 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz uygulanması planlanıyor.

Tsai Ing-wen'e temmuzda hükümetin acil kullanım onayı verdiği yerli aşının ilk dozu Taipei 'de uygulandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Medigen Vaccine Biologics şirketi tarafından geliştirilen yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

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