Tayvan Ligi'nde final serisi devam ediyor! İkinci maçın iddaa'da favorisi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Tayvan Ligi'nde final serisi devam ediyor! İkinci maçın iddaa'da favorisi... - Son Dakika Spor

Tayvan Ligi'nde final serisi devam ediyor! İkinci maçın iddaa'da favorisi...

6 saat önce

Bu bir ilandırYULON LUXGEN DINOS - TAIWAN BEERTayvan Süper Basketbol Ligi'nin ilk ve ikinci etabını lider bitren Taiwan Beer, final serisinin ilk maçında Yulon Luxgen Dinos'a kendi evinde kaybederek avantajını yitirdi.

Tayvan Ligi'nde final serisi devam ediyor! İkinci maçın iddaa'da favorisi..., System.String[]

Bu bir ilandır


YULON LUXGEN DINOS - TAIWAN BEER


Tayvan Süper Basketbol Ligi'nin ilk ve ikinci etabını lider bitren Taiwan Beer, final serisinin ilk maçında Yulon Luxgen Dinos'a kendi evinde kaybederek avantajını yitirdi.


Maça hızlı başlayan Taiwan Beer oldu ama Yulon Luxgen Dinos ilk periyodun sonlarına doğru ele aldığı üstünlüğü üçüncü periyodun başına kadar sürdürdü. Taiwan Beer 15-2'lik bir seriyle öne geçti ama ama o andan sonra arka arkaya gelen iki üçlükle maçı bırakmayan Yulon Luxgen Dinos, deplasmanda 88-83 kazanarak seride 1-0 öne geçmesini bildi.


Cheng-Ju Lu ve Marcus Keene ikilisinden 57 sayı bulan Yulon Luxgen Dinos, pota altında da 13 ribaunt toplayıp 3 blok yapan Sim Bhullar ile galibiyete ulaştı. Taiwan Beer'da ise 13 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynayan Yu-An Chang öne çıkan isim olurken, yüksek skor potansiyelli Kentrel Barkley'nin 18 sayıda kalması şaşırttı.


İki takım arasındaki son 4 maçı deplasman takımları kazandı.


Geçen sezonun finalisti, 4 şampiyonluğu bulunan Taiwan Beer, son 3 yenilgisinin 2'sini Yulon Luxgen Dinos'tan aldı.


Yulon Luxgen Dinos evinde oynadığı son 4 maçını da kazandı.


İlk maçı Yulon 88-83 kazanmasını bildi. Taiwan Beer ligin en iyi ekibi, favori çıktıkları ilk maçı kaybettiler, bu kez rövanşı almak isteyeceklerdir. Bu doğrultuda yine favori gösteriliyorlar.


Aralarındaki rekabette 2020'de Yulon sahasında oynanan 2 maçı da Taiwan Beer kazanmıştı. Ben de Taiwan Beer ekibinin bu maçta hata yapmayacağını ve seride durumu 1-1'e getirmesini bekliyorum.


Müller ve Hummels, basketbolda birbirlerine meydan okuyor! İzleyelim...




basketbol, Tayvan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:41 

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ŞU AN BURADASINIZ: Tayvan Ligi'nde final serisi devam ediyor! İkinci maçın iddaa'da favorisi... - Son Dakika
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