Tayvan Ligi'nde final serisi iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da CANLI BAHİS de olacak...

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TAIWAN BEER - YULON LUXGEN DINOS

Tayvan Süper Basketbol Ligi'nde ilk ve ikinci etabı lider bitren Taiwan Beer, diğer dört takım arasından sıyrılıp finale kadar yükselen Yulon Luxgen Dinos ile şampiyon olmak için mücadele edecek.

İlk etapta 16'da 11 yapan Taiwan Beer, ikinci etapta ise 16'da 14 yaparak kalitesini ortaya koymuştu. İkinci etabı 3. sırada tamamlayan ve silik bir görüntü çizen Yulon Luxgen Dinos ise final serisi öncesi oynadığı üç Pauian maçını da kazanıp hem moral buldu, hem de formda bir görüntü ortaya koydu.

Taiwan Beer'de 19.1 sayı ortalamasıyla oynayan Buckley, Yulon Luxgen Dinos'ta ise 25.2 sayı ortalaması tutturan Keane ön planda olacak.

Dinos'un 8.2 sayı - 3.3 ribaund ortalamaları yakalayan oyuncusu Lin Yihui da, Pauian karşısında alınan üst üste galibiyetlerde öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

İki takım arasındaki son 3 maçı deplasman takımları kazandı.

Son 4 maçını kazanan ve 12 Nisan'dan beri dinlenen Taiwan Beer, iki takım arasındaki son 4 maçın da 3'ünden galibiyetle ayrılmasını bildi.

Yulon Luxgen Dinos, ikinci etabın son 2 maçını 70 ve 73 sayıyla bitirmişti. Pauian serisinde oynadıkları 3 maçta ise ortalama 98 sayıyla oynadılar.

Taiwan Beer normal sezonu lider bitirdi ama evinde oynadığı son 3 maçın 2'sinde Yulon'a mağlup oldu. Deplasmanda ise daha rahat kazanıyor.

Taraf bahsi açısından bir sürpriz çıkabilir. Aralarındaki son 2 maçta 161 ve daha az sayı çıktı. Yine yüksek skor beklemiyorum.

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