Tayvan Meclisinde "tartışmalı aday" kavgası - Son Dakika

Tayvan'ın Yasama Meclisinde Sayıştay benzeri bir makamın liderliği için iktidar ve muhalefet partisi arasında "tartışmalı aday" kavgası yaşandı.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Tayvan'da Çin'e yakın duruşuyla bilinen milliyetçi Kuomintang Partisi, iktidardaki Demokrasi ve İlerleyiş Partisinin (DPP) Mecliste Sayıştay benzeri faaliyet gösteren "Control Yuan" adlı makama, daha önce hakkında birçok kez soruşturma açılan eski Kaoşiong Belediye Başkanı Chen Chu'yu aday göstermesi üzerine arbede çıktı.

Chen'in, Control Yuan makamına atanmasını protesto eden Kuomintang'ın milletvekilleri, Mecliste Control Yuan'in bulunduğu salonun girişini zincirler ve sandalyelerle kapattı, eski Belediye Başkanının söz konusu makam için uygun olmadığı yönünde slogan attı.

Kuomintang'ın, Control Yuan'in girişinde dün gece başlattığı blokaj, bugün DPP üyelerinin demir zincirleri kırmak için getirdiği aletlerle açılırken, iki taraf arasında bir saate yakın arbede yaşandı.

DPP üyeleri, KMT üyelerini Control Yuan'İn girişinden çıkararak kontrolü aldı.

Control Yuan tarafından 58 defa soruşturma açıldı

KMT'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Chen'ın Kaoşiong kentinde 2006-2018'de görevde bulunduğu sırada kentteki ekibine, halihazırda başkanlık için aday gösterildiği Control Yuan tarafından 58 defa soruşturma açıldığı, bu soruşturmaların 30'unun sansürle sonuçlandığı hatırlatıldı.

Control Yuan'in tarafsız kalması gerektiği belirtilen açıklamada, bu mekanizmanın 27 üyesinden 24'ünün DPP üyesi olduğu veya bu partiyle yakın ilişkisi bulunduğu öne sürüldü.

DPP adayı Tsai Ing-wen, ocak ayında 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem Başkanlık ve 10. Dönem Milletvekili seçimlerinde, oyların yüzde 57,13'ünü alarak ipi göğüslemişti.?

Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) adayı ve Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu oyların yüzde 38,61'ini, Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu de yüzde 4,26'sını alarak seçimde umduklarını bulamamıştı.