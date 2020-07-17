Tayvan Meclisinde "tartışmalı aday" üzerinden yeni kavga - Son Dakika

Tayvan Meclisinde "tartışmalı aday" üzerinden yeni kavga

Tayvan'da Yasama Meclisi Genel Kurulunda, Sayıştay benzeri kurumun yöneticisinin belirleneceği oylama sırasında iktidar ve muhalefet partisi arasında yeniden "tartışmalı aday" kavgası yaşandı.

Tayvan'da Yasama Meclisi Genel Kurulunda, Sayıştay benzeri kurumun yöneticisinin belirleneceği oylama sırasında iktidar ve muhalefet partisi arasında yeniden "tartışmalı aday" kavgası yaşandı.

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Channel News Asia'nın haberine göre, "Control Yuan" kurumunun başkanını belirleme oylaması, Çin'e yakın duruşuyla bilinen milliyetçi Kuomintang Partisi (KMT) ile iktidardaki Demokrasi ve İlerleyiş Partisi (DPP) milletvekillerinin karşılıklı bağrışmaları ve sözlü sataşmaları eşliğinde başladı.

KMT temsilcilerinin, iktidardaki DPP temsilcilerinin oy kullanmasına engel olmaya çalıştığı sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

Genel Kuruldaki oy sandıklarını tekmeleyen KMT'li vekiller, oylamanın geçersiz olduğu yönünde afişlerle Meclis salonunda protesto gösterisinde bulundu.

Meclis binası dışında ise yaklaşık 100 kişilik KMT destekçisi, barikatları aşmaya çalışarak polisle arbedeye girdi.

Geçen ay da aday kavgası yaşanmıştı

Tayvan'ın Yasama Meclisinde geçen ay, iktidardaki DPP'nin "Control Yuan" adlı makama, daha önce hakkında birçok kez soruşturma açılan eski Kaoşiong Belediye Başkanı Chen Chu'yu aday göstermesi üzerine, KMT'li milletvekilleriyle iktidar partisi milletvekilleri arasında aday kavgası yaşanmıştı.

Chen'in, Control Yuan makamına atanmasını protesto eden KMT milletvekilleri, Mecliste Control Yuan'in bulunduğu salonun girişini zincirler ve sandalyelerle kapatmış eski Belediye Başkanının söz konusu makam için uygun olmadığı yönünde slogan atmıştı.

KMT'nin, Control Yuan'in girişinde başlattığı blokaj, DPP üyelerinin demir zincirleri kırmak için getirdiği aletlerle açılırken, iki taraf arasında bir saate yakın arbede yaşanmıştı.

DPP üyeleri, KMT üyelerini Control Yuan'ın girişinden çıkararak kontrolü almıştı.

Control Yuan tarafından 58 defa soruşturma

KMT'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Chen'ın Kaoşiong kentinde 2006-2018'de görevde bulunduğu sırada kentteki ekibine, halihazırda başkanlık için aday gösterildiği Control Yuan tarafından 58 defa soruşturma açıldığı, bu soruşturmaların 30'unun sansürle sonuçlandığı hatırlatılmıştı.

Control Yuan'in tarafsız kalması gerektiği belirtilen açıklamada, bu mekanizmanın 27 üyesinden 24'ünün DPP üyesi olduğu veya bu partiyle yakın ilişkisi bulunduğu öne sürülmüştü.

DPP adayı Tsai Ing-wen, ocakta 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem Başkanlık ve 10. Dönem Milletvekili seçimlerinde, oyların yüzde 57,13'ünü alarak ipi göğüslemişti.?

Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) adayı ve Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu oyların yüzde 38,61'ini, Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu de yüzde 4,26'sını alarak seçimde umduklarını bulamamıştı.

Sayıştay, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan Meclisinde 'tartışmalı aday' üzerinden yeni kavga - Son Dakika
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