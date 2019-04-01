Son Dakika Haberleri: Tayvan Merkez Hattını Geçen Çin Uçaklarını Uzaklaştırdı

Tayvan Merkez Hattını Geçen Çin Uçaklarını Uzaklaştırdı

18 dakika önce

Tayvan, Tayvan Boğazı'nda merkez hattını geçen Çin askeri uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Tayvan Merkez Hattını Geçen Çin Uçaklarını Uzaklaştırdı, System.String[]
Tayvan, Tayvan Boğazı'nda merkez hattını geçen Çin askeri uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in iki J-11 savaş uçağının, dün öğlene doğru merkez hattını geçtiği ve adanın güneybatı hava sahasına girdiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan uçaklarının Çin uçaklarını bölgeden uzaklaştırdığı, merkez hattının geçilmesinin provokatif bir eylem olduğu ifade edildi.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:55 Kaynak: AA

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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