Tayvan'ın başkenti Taipei'de Noel hazırlıkları tamamlandı. Özellikle New Taipei City bölgesindeki Christmasland'de oluşturulan ve rengarenk ışıkların kullanıldığı lazer projeksiyonu ile yapılan gösteriler, izleyenleri hayran bırakıyor
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18.12.2019 04:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Son Dakika