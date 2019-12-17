Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Son Dakika Dünya

Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak

6 saat önce

Tayvan'ın başkenti Taipei'de Noel hazırlıkları tamamlandı. Özellikle New Taipei City bölgesindeki Christmasland'de oluşturulan ve rengarenk ışıkların kullanıldığı lazer projeksiyonu ile yapılan gösteriler, izleyenleri hayran bırakıyor

Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak, System.String[]

Tayvan'ın başkenti Taipei'de Noel hazırlıkları tamamlandı.


Özellikle New Taipei City bölgesindeki Christmasland'de oluşturulan ve rengarenk ışıkların kullanıldığı lazer projeksiyonu ile yapılan gösteriler, izleyenleri hayran bırakıyor.

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Tayvan, Taipei, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:40 
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