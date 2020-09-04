Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdü

Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdüTayvan, (DHA) - Tayvan hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan Çin'e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü.

Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdü, System.String[]

Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdü

Tayvan, (DHA) - Tayvan hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan Çin'e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü. Pilotun, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Tayvan hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan Çin'e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü. Hindistan medyası, uçağın düşürülme anı ve pilotun kurtulduğu anların görüntüsü olduğu ileri sürülen video yayınlandı. Hindistan medyasının haberine göre, Tayvan THAAD misil sisteminin sınır ihlali yaptığı iddia edilen Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Vurulan Çin'e ait SU-35 savaş uçağının pilotunun yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. Tayvan ve Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

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