Tayvan ordusu, seçim sonrası tatbikat yaptı - Son Dakika

Tayvan ordusu, liderlik ve milletvekili seçimini bağımsızlık yanlısı tutumuyla bilinen lider Tsai Ing-wen'ın kazanmasının ardından yaptığı tatbikatlara bir yenisini ekledi.

Yerel basındaki habere göre, amfibi deniz piyadeleri, tatbikatta küçük çaplı silahlarla ve göğüs göğüse muharebe yoluyla küçük gruplar tarafından yapılabilecek saldırıları etkisiz hale getirme amacını taşıyan askeri tatbikat yaptı.

Tatbikatlarda, düşman unsur olarak Tayvan'ı kendi toprakları olarak kabul eden ve gerektiğinde Tayvan topraklarını güç kullanarak kontrol altına almayı hedefleyen Çin ordusu yer alıyor.

Tayvan Hava Kuvvetlerince bu hafta yapılan tatbikatta da ABD menşeli F-16 savaş uçakları kullanılmıştı.

Çin'in sahip olduğu gelişmiş savunma gücüyle Tayvan'ı tehdit ettiği, bu durumun da Tayvan'ı savunma sitemlerini son teknolojiye uygun şekilde geliştirmeye sevk ettiği kaydediliyor.

Tayvan ordusu, Çin'den gelebilecek olası bir amfibi çıkarma saldırısına karşı Mayıs 2019'da savunma amacı taşıyan askeri tatbikat yapmıştı.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.