Tayvan ordusuna ait eğitim uçağı düştü, kazada pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tayvan ordusuna ait eğitim uçağı düştü, kazada pilot hayatını kaybetti

31.05.2022 14:23
Tayvan ordusuna ait eğitim uçağı düştü, kazada pilot hayatını kaybetti

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da "AT-3" tipi jet eğitim uçağının ülkenin güneyindeki uçuşu sırasında düştüğü, kazada pilotun öldüğü bildirildi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da "AT-3" tipi jet eğitim uçağının ülkenin güneyindeki uçuşu sırasında düştüğü, kazada pilotun öldüğü bildirildi.

Tayvan ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kangşan Hava Üssü'nden kalkan uçağın, yaklaşık üç dakika sonra Kaohsiung şehri kırsalındaki çeltik tarlasına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, kazada pilotun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bu, AT-3 tipi uçakların Tayvan hava kuvvetlerinin envanterine girdiği 1984'ten bu yana yaptığı 15'nci, son 10 yılda yaptığı dördüncü kaza oldu. Kazalarda bugüne dek 11 pilot ve pilot adayı hayatını kaybetti.

Tayvan Havacılık ve Uzay Endüstrisi Geliştirme Şirketinin ABD'li Northrop şirketi ile ortaklaşa ürettiği AT-3 eğitim uçakları, ilk kez 1978'te üretilmiş, ilk uçuşunu 1980'de yapmıştı.

38 yıldır aktif görevde bulunan uçakların daha gelişmiş Yung Yin (Cesur Kartal) eğitim uçaklarıyla değiştirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar 66 adet sipariş verilen yeni model uçaklardan ilki geçen yıl teslim edilmişti.

Tayvan'da 14 Mart'ta bir Mirage 2000 savaş uçağı, adanın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu.

Kazanın, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Tayvan Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından bugün de 3 PLA uçağının ADIZ'a girdiğini duyurdu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

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Çin'e ait 30 savaş uçağı, Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi Çin'e ait 30 savaş uçağı, Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hava Üssü, Tayvan, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan ordusuna ait eğitim uçağı düştü, kazada pilot hayatını kaybetti - Son Dakika


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