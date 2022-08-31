Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronları ateş açarak uzaklaştırdı - Son Dakika
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Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronları ateş açarak uzaklaştırdı

31.08.2022 13:02
Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronları ateş açarak uzaklaştırdı

Tayvan ordusunun, Kinmen (Quemoy) adaları çevresinde uçan sivil Çin dronlarını ateş ederek uzaklaştırdığı bildirildi.

Tayvan ordusunun, Kinmen (Quemoy) adaları çevresinde uçan sivil Çin dronlarını ateş ederek uzaklaştırdığı bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, dün ikindi saatlerinde Dadan, Erdan ve Şi adacıklarındaki askeri bölgelerin yakınında uçan bir sivil dronun, "önce alev fişeğiyle uyarıldığı, ardından gerçek mermiyle ateş açılarak uzaklaştırıldığı" belirtildi.

Açıklamada, Çin ana karasından kontrol edildiği anlaşılan dronun, müdahalenin ardından 5 kilometre mesafedeki Fucien eyaletinin Şiamın şehri kıyısına geri döndüğü kaydedildi.

Öte yandan yaklaşık bir buçuk saat sonra bir başka dronun Erdan adacığı yakınına uçtuğunun ifade edildiği açıklamada, onun da ateş açılarak uzaklaştırıldığı bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, sivil dronların "ihlallerine" karşı 4 aşamalı bir karşılık prosedürü uygulanmasına karar verildiği, ilkin araçların fişekle uyarılacağı, daha sonra ihlalin güvenlik makamlarına bildirileceği, ardından ateş açılarak uzaklaştırılacağı, son olarak, "ihlalin" devam etmesi halinde, vurularak düşürüleceği belirtildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, dün Penghu Adası'ndaki askeri birliklere yaptığı ziyarette, "hava sahasına yönelik ihlallere karşı güçlü tedbirlerin alınması" talimatını vermişti.

Tsai'nin açıklaması, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronların, Kinmen (Quemoy) gibi Tayvan açığındaki adalardaki askeri bölgeler ve nöbet mevzileri üzerinde uçarken çektiği görüntülerin internette yayılmasının ardından gelmişti.

Çin ana karasının 10 kilometre açığındaki Ada'da geçen hafta sonu Tayvan askerlerinin nöbet tuttuğu mevziye yaklaşan bir sivil dronun görüntüleri Çin'de sosyal medyada yayılmıştı.

Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, dronun fişeklerle uyarılarak uzaklaştırıldığı belirtilmiş, "ateş ederek düşürme gibi gerilimi tırmandıracak daha agresif tedbirlerden kaçınıldığı" vurgulanmıştı.

Daha önce de aynı bölgedeki nöbet kulübesinin üzerinde uçan Çin dronuna Tayvan askerlerinin taş attığı görüntüler internette yayılmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, sivil dronların yarattığı artan tehdide karşı Çin ana karası yakınındaki Kinmen ve Lienchiang ada gruplarına dron hava savunma sistemi yerleştirileceğini bildirmişti.

Tırmanan askeri gerilimde yeni risk unsuru

Dronların egemenlik ihtilafı içindeki tarafların kontrolünde tuttuğu bölgelerde uçması, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Ada'yı ziyaretinin ardından tırmanan askeri gerilime yeni bir risk unsuru ekliyor.

Tayvan lideri Tsai, dünkü ziyaretinde, itidalli olmayı benimseyeceklerini, Pekin'i provoke edecek adımlar atmayacaklarını ancak tehditlere karşı gerektiğinde güçlü karşı tedbirler alacaklarını vurgulamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya, "Çin dronları Çin toprakları üzerinde uçuyor, bunda şaşırılacak ne var?" yanıtını vermişti.

Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Boğaz'ı ve çevresindeki adaları kendi egemenlik alanı kabul ediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronları ateş açarak uzaklaştırdı - Son Dakika

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