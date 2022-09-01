Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronu vurarak düşürdü - Son Dakika
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Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronu vurarak düşürdü

01.09.2022 13:10
Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronu vurarak düşürdü

Tayvan ordusunun, Kinmen (Quemoy) çevresinde uçan sivil Çin dronu vurarak düşürdüğü bildirildi.

Tayvan ordusunun, Kinmen (Quemoy) çevresinde uçan sivil Çin dronu vurarak düşürdüğü bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Şi Adası'nda konuşlu askerlerin, askeri bölge çevresinde uçan kimliği tanımlanamayan sivil dronu, "önce alev fişeğiyle uyardığı, ardından ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı" belirtildi.

Açıklamada, Çin ana karasından kontrol edildiği anlaşılan dronun, uyarılara rağmen uçuşu sürdürmesi üzerine vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Geçen hafta, bazı sivil dronların, Kinmen gibi Tayvan'ın kontrolündeki, Çin ana karasına yakın adalardaki askeri bölgeler ve nöbet mevzileri üzerinde uçarken çektiği görüntüler internette yayılmıştı.

Tayvan ordusu, önceki gün yaptığı açıklamada, sivil dronların ihlallerine karşı 4 aşamalı bir karşılık prosedürü uygulanmasına karar verildiği, "önce araçların fişekle uyarılacağı, daha sonra ihlalin güvenlik makamlarına bildirileceği, ardından ateş açılarak uzaklaştırılacağı ve son olarak vurularak düşürüleceğini" bildirmişti.

Açıklama, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, dün Penghu Adası'ndaki askeri birliğe yaptığı ziyarette, "hava sahasına yönelik ihlallere karşı güçlü tedbirlerin alınması" talimatını vermesinin ardından gelmişti.

Kinmen Savunma Komutanlığı dün de Çin ana karasından kontrol edilen iki dronun ateş açılarak uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, sivil dronların yarattığı artan tehdide karşı Çin ana karası yakınındaki Kinmen ve Lienchiang ada gruplarına dron hava savunma sistemi yerleştirileceğini bildirmişti.

Tırmanan askeri gerilimde yeni risk unsuru

Dronların egemenlik ihtilafı içindeki tarafların kontrolünde tuttuğu bölgelerde uçması, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Ada'yı ziyaretinin ardından tırmanan askeri gerilime yeni bir risk unsuru ekliyor.

Tayvan lideri Tsai, yaptığı açıklamada, itidali bırakmayacaklarını, Çin'i provoke edecek adımlardan kaçınacaklarını, ancak tehditlere karşı gerektiğinde güçlü karşı tedbirler alacaklarını vurgulamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de hafta başında Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya, "Çin dronları Çin toprakları üzerinde uçuyor, bunda şaşırılacak ne var?" yanıtını vermişti.

Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Boğaz'ı ve çevresindeki adaları kendi egemenlik alanı kabul ediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

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